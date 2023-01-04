ВС РФ уничтожили ударившую по Макеевке установку HIMARS

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4 января 2023, 08:27 Источник: РИА "Новости"

HIMARS, U.S. Army / globallookpress.com

Первый замначальника главного военно-политического управления ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Севрюков заявил, что российские войска уничтожили пусковую установку РСЗО HIMARS, ударившую по Макеевке.

Сергей Севрюков уточнил, что ВС РФ ответным огнем ликвидировали пусковую установку реактивной системы залпового огня, из которой украинские войска обстреливали Макеевку.

Кроме того, ракетными и авиационными ударами в районе железнодорожной станции Дружковка в ДНР были уничтожены еще четыре пусковые установки реактивных систем залпового огня HIMARS, принадлежавшие ВСУ, четыре боевые машины РСЗО RM-70 Vampire, свыше 800 реактивных снарядов и восемь автомобилей. Ликвидированы были также более двухсот украинских националистов и наемников из других стран.