В пресс-службе губернатора Саратовской области опровергли информацию о погибших в Макеевке мобилизованных из региона

Начальник пресс-службы губернатора Саратовской области Диана Бурлаченко во вторник опровергла появившиеся в СМИ сообщения о якобы погибших в Макеевке мобилизованных гражданах из региона.
Диана Бурлаченко подчеркнула, что, согласно данным саратовских властей, подразделений с мобилизованными из региона на территории Макеевки не было и нет.
Напомним, в понедельник стало известно, что в результате удара ВСУ реактивной системой залпового огня по Макеевке погибли 63 российских военнослужащих. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил, что среди погибших и пострадавших есть жители региона.
Губернатор Азаров: в числе погибших при обстреле HIMARS в Макеевке были мобилизованные из Самарской области