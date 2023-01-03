В пресс-службе губернатора Саратовской области опровергли информацию о погибших в Макеевке мобилизованных из региона

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3 января 2023, 16:00 Источник: РИА "Новости"

мобилизованный, Кошелев Илья / globallookpress.com

Начальник пресс-службы губернатора Саратовской области Диана Бурлаченко во вторник опровергла появившиеся в СМИ сообщения о якобы погибших в Макеевке мобилизованных гражданах из региона.

Диана Бурлаченко подчеркнула, что, согласно данным саратовских властей, подразделений с мобилизованными из региона на территории Макеевки не было и нет.

Напомним, в понедельник стало известно, что в результате удара ВСУ реактивной системой залпового огня по Макеевке погибли 63 российских военнослужащих. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил, что среди погибших и пострадавших есть жители региона.

Губернатор Азаров: в числе погибших при обстреле HIMARS в Макеевке были мобилизованные из Самарской области