В Самарской области прошли траурные митинги после гибели мобилизованных в Макеевке

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3 января 2023, 14:15 Источник: 63.ru

гвоздики, https://unsplash.com/photos/GqvN726lHXc

Утром во вторник, 3 января, в Самаре, Тольятти и других городах Самарской области прошли траурные митинги в память погибших в Макеевке бойцах. Соответствующую информацию предоставили журналисты.

В рамках акции участники мероприятия возложили цветы к памятникам героям Великой Отечественной войны. Известно, что на площади Славы в Самаре на митинге, в частности, выступила жена командующего второй гвардейской армией и руководитель женсовета этой армии Екатерина Колотовкина. По ее словам, происходящее очень тяжело и страшно, однако сломить бойцов и их семьи не получится.

Напомним, ранее в результате удара по Макеевке, погибли, в частности, жители Самарской области.

Губернатор Азаров: в числе погибших при обстреле HIMARS в Макеевке были мобилизованные из Самарской области