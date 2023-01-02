Губернатор Азаров: в числе погибших при обстреле HIMARS в Макеевке были мобилизованные из Самарской области

Аргументы Недели → Общество 13+

2 января 2023, 19:24 Источник: СОВА - информационный портал Самары

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Фото: Kremlin Pool/globallook.com

В здании пункта временного размещения военнослужащих в Макеевке (ДНР), которое в новогоднюю ночь было атаковано HIMARS, были, в том числе мобилизованные из Самарской области. Об этом в комментарии региональному информационному порталу СОВА сообщил губернатор Дмитрий Азаров.

«Под ударом вражеских сил оказались, в том числе и наши земляки. Есть раненые, увы, есть погибшие. В данный момент сведения уточняются», - сказал глава региона.

Он не стал говорить, о каком числе жертв идет речь, предупредив, что не стоит доверять информации в соцсетях, где публикуется много фейков. Для уточнения данных он рекомендовал родственникам мобилизованных обращаться в военкоматы по месту призыва и звонить в региональный колл-центр.

«Нахожусь на постоянной связи с Минобороны, руководством всех обеспечивающих служб. Обязательно окажем всестороннюю помощь в лечении раненых. Семьи военнослужащих могут рассчитывать на нашу всемерную поддержку», - пообещал Азаров.

Ранее министерство обороны подтвердило информацию об обстреле пункта временного размещения военнослужащих в Макеевке, назвав количество погибших: 63 человека. По данным правоохранительных органов ДНР, HIMARS удалось навести на здание благодаря тому, что военные пользовались мобильной связью.