ТАСС: Причиной попадания HIMARS по зданию ПТУ в Макеевке, где находились военнослужащие, стало использование ими мобильной связи

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2 января 2023, 15:25 Источник: ТАСС

Система залпового огня HIMARS. Фото: Senior Airman Beaux Hebert/globallook.com

Причиной попадания снаряда, выпущенного из установки HIMARS, в задние ПТУ, где были расквартированы российские военнослужащие, стало то, что они активно пользовались мобильными телефонами. Об этом в понедельник пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах ДНР.

«Предварительно, причиной попадания HIMARS послужило активное использование прибывшими военнослужащими мобильных телефонов. Противник с помощью разведывательного комплекса ECHELON выявил активность сотовой связи и местоположение абонентов», - приводит слова своего собеседника агентство.

Он также сообщил, что данные о количестве погибших и раненых уточняются.

Удар по зданию ПТУ в Макеевке был нанесен в новогоднюю ночь. В соцсетях распространяется информация о большом количестве жертв. По данным онлайн-платформы СЦКК ДНР, в результате атаки получили ранения более 15 человек. Минобороны пока не предоставляло информацию об инциденте.