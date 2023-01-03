Песков пообещал своевременно сообщить о встрече Путина с руководством Госдумы и лидерами парламентских фракций

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков во вторник, 3 января, пообещал своевременно сообщить о встрече Владимира Путина с руководством ГД и лидерами парламентских фракций.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов ранее сообщил представителям средств массовой информации, что такая встреча с Владимиром Путиным в настоящий момент готовится – она необходима, ее не следует откладывать.
Дмитрий Песков в рамках разговора с журналистами сегодня отметил, что Кремль сообщит о сроках проведения данного мероприятия своевременно.