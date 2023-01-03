В Кременной при обстреле со стороны ВСУ погибла мирная жительница

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3 января 2023, 14:00 Источник: Telegram

машина скорой помощи, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что в Кременной в результате обстрела погибла мирная жительница.

Согласно последней информации, в 11.20 сегодня украинские войска обстреляли населенный пункт Кременная из минометов калибром 120 миллиметров. В результате атаки погибла женщина 1957 года рождения. Кроме того, повреждения получил один жилой дом.

Ранее сегодня в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщили, что ВСУ с 17 февраля 2022 года выпустили по ДНР почти 18 тысяч снарядов.