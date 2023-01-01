Американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис заявил в статье для издания 19FortyFive, что сценария победы Киева в конфликте на Украине не существует, а также объяснил, почему это так.
Дэниел Дэвис выразил уверенность в том, что Вооруженные силы Украины не способны противостоять армии РФ из-за нехватки необходимых военных ресурсов для вытеснения с территорий сотен тысяч российских военных.
Подполковник в отставке также обратил внимание на то, что главным приоритетом США является избежание вовлечения страны в конфликт в качестве непосредственного участника, вне зависимости от того, как будет развиваться ситуация.