Подполковник США в отставке Дэвис заявил, что не существует ни одного сценария победы Украины в конфликте

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1 января 2023, 10:46 Источник: РИА "Новости"

украинский военный, Kay Nietfeld/dpa

Американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис заявил в статье для издания 19FortyFive, что сценария победы Киева в конфликте на Украине не существует, а также объяснил, почему это так.

Дэниел Дэвис выразил уверенность в том, что Вооруженные силы Украины не способны противостоять армии РФ из-за нехватки необходимых военных ресурсов для вытеснения с территорий сотен тысяч российских военных.

Подполковник в отставке также обратил внимание на то, что главным приоритетом США является избежание вовлечения страны в конфликт в качестве непосредственного участника, вне зависимости от того, как будет развиваться ситуация.