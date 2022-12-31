Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Дзен

Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели → Политика 13+

Эксперт Литовкин: попытки Украины спровоцировать между Россией и НАТО прямой конфликт обречены на провал

, 03:30 Источник: Вечерняя Москва

Эксперт Литовкин: попытки Украины спровоцировать между Россией и НАТО прямой конфликт обречены на провал
Xander Heinl / https://www.globallookpress.com

Предпринимаемые попытки украинских властей столкнуть между собой Россию и страны Североатлантического альянса обречены на неудачу. Об этом во время беседы с интернет-газетой «Вечерняя Москва» рассказал военный эксперт Владимир Литовкин.

Согласно его словам, в НАТО прекрасно понимают, что при прямом конфликте с российской стороной они будут «иметь дело с ракетно-ядерной державой».

Как напомнил Литовкин, в военной доктрине России сказано, что в случае, если на нее нападет коалиция, обладающая ядерным оружием, то страна вправе будет применить «аналогичное оружие в отношении противника».

Подписывайтесь на Аргументы недели: Новости | Дзен | Telegram