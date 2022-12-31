Пасечник назвал тяжелой и сложной ситуацию на линии соприкосновения

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31 декабря 2022, 12:04 Источник: ТАСС

Леонид Пасечник, Kremlin Pool/globallook.com

Украинская армия постоянно предпринимает попытки прорвать линию соприкосновения в ЛНР. Ситуация не простая, но российские военные продолжают ее контролировать. Об этом в интервью ТАСС рассказал врио руководителя Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

«Ситуация на линии соприкосновения по-прежнему достаточно тяжелая и сложная. Противник не оставляет попыток прорвать оборону и штурмует позиции наших защитников», - сказал он, подчеркнув, что эти попытки неизбежно оборачиваются для противника «разгромом».

Ранее в субботу силовые структуры ЛНРС сообщили об обнаружении рядом с Луганском схрона с боеприпасами и оружием, принадлежащими украинским диверсантам.