Силовые структуры ЛНР: около Луганска был обнаружен схрон боеприпасов украинских диверсантов

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31 декабря 2022, 07:36 Источник: РИА Новости

Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty, globallookpress.com

Схрон с боеприпасами и вооружением был найден рядом с Луганском спецслужбами России. Уточняется, что он принадлежит диверсантам вооруженных формирований Украины (ВФУ).



Среди прочего, на базе была найдена противотанковая ракета, пулемёт ДШК, гранатомёты РПГ, гранаты, мины, патроны.

Тайник был найден вследствие проведения мероприятий по предупреждению терактов со стороны противника, отметили в силовых структурах.

Ранее сообщалось, что СК РФ возбудил уголовное дело в отношении главнокомандующего ВС Украины Валерия Залужного из-за военных преступлений в городе Мариуполь.