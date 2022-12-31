Косачев: признания Меркель и Олланда о сути Минских соглашений — это фиксация предательства

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31 декабря 2022, 10:51 Источник: Telegram Константина Косачева

Вице-спикер Госдумы Константин Косачев. Фото: Павел Кашаев/globallook.com

Фиксацией предательства назвал высказывания экс-президента Франции Франсуа Олланда о Минских соглашениях вице-спикер Госдумы Константин Косачев.

В пятницу Олланд вслед за экс-канцлером ФРГ Ангелой Меркель заявил о том, что Минские соглашения нужны были для выигрыша Украиной времени, которое она использовала для укрепления своей армии и подготовки к военным действиям.

«Признания Меркель и Олланда - это фиксация предательства. Юго-Восток тогда еще Украины был изначально предан Западом, несмотря на словесную мишуру вокруг. Ценой этого предательства стали тысячи человеческих жизней за последние восемь лет гражданской войны на Украине», - написал Косачев в субботу в своем телеграм-канале.

По его словам, Запад, превративший Минские соглашения в фикцию, не сделал ничего, чтобы прекратить эту войну и теперь Россия «вынуждена останавливать [ее] своей специальной военной операцией».