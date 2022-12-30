Экс-президент Франции Олланд заявил, что Меркель сказала правду о Минских соглашениях

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30 декабря 2022, 19:51

Kremlin Pool/globallookpress.com

Бывший президент Франции Франсуа Олланд заявил, что бывший канцлер Германии Ангела Меркель «была права» насчет Минских соглашений, сказав, что эти договоренности действительно были попыткой дать Украине время на укрепление своих вооруженных сил.

В беседе с изданием Kyiv Independent французский политик отметил, что с 2014 года Украина усилила свой военный потенциал.

По словам Олланда, действительно, армия Украины была совсем другой, чем в 2014 году. Он указал, что украинские военные стали лучше обучены, вооруженные силы лучше оснащены.

Экс-президент Франции подчеркнул, что все это Киев получил благодаря Минским соглашениям.

Франсуа Олланд также указал, что для Украины не была благоприятной геополитическая ситуация после 2014 года, а Западу была необходима передышка.

Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель ранее заявила, что Минские соглашения подписывались, чтобы Украина получила время и подготовилась к возможному конфликту.