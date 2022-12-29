Кадыров заявил, что Зеленского вытащат из бункера и будут судить в Грозном

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29 декабря 2022, 19:14

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в ходе прямой линии 29 декабря заявил, что главу киевского режима Владимира Зеленского вытащат из бункера и будут судить в Грозном.

Вопрос о том, где будут судить Зеленского, чеченскому лидеру задали бойцы из Чечни, находящиеся в зоне специальной военной операции. Чеченские военные спросила Рамзана Ахматовича: "Когда мы вытащим Зеленского из его бункера, где его будут судить - в Киеве или в Грозном". Кадыров ответил: "В Грозном".

Прямую линию транслировал RT.