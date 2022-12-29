Политолог Кошкин о сносе памятника в Одессе: «США создают из Украины анти-Россию»

Аргументы Недели → Политика 13+

29 декабря 2022, 19:07 Антон Николаев,

Андрей Кошкин считает, что снос памятника Екатерине II в Одессе является показателем того, что Запад хочет целенаправленно порвать историческую связь между Украиной и Россией. Об этом он сказал изданию «Аргументы недели».

«На сегодняшний день Вашингтон и весь коллективный Запад создает из Украины анти-Россию. Это таран против России. Для этого нужны соответствующие действия: разорвать любые узы между украинским и российским обществом. Делать это надо профессионально и в основных сферах - образовании и культуре. Одно из направлений - это историческая связь времен. Необходимо, чтобы все забыли в Одессе, что это русский город, что его основала Екатерина II. В этом ситуации происходит война с памятниками. Это заказ! Происходят обоснованные действия превращения украинцев в зомби против России».

Ранее в Одессе демонтировали памятники основателям города Екатерине II и ее сподвижникам — Иосифу Дерибасу, Платону Зубову, Францу де Воллану и Григорию Потемкину, а также полководцу Александру Суворову.