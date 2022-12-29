Глава военной разведки Украины Буданов о противостоянии с Россией: «Мы сейчас не можем их разгромить, они нас тоже»

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29 декабря 2022, 18:10

Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов. Фото: Pavlo Bahmut/globallook.com

Вооруженным силам Украины недостает ресурсов, чтобы двигаться вперед. Об этом рассказал в интервью BBC в четверг начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов.

По его словам, наиболее ожесточенные бои в настоящее время идут на востоке Донецкой области, вблизи Бахмута (российское название — Артемовск). При этом положение российской армии Буданов охарактеризовал как «полный тупик», но признал, что и украинские силы не могут двигаться вперед из-за недостатка ресурсов.

«Мы не можем полностью разгромить их на всех направлениях. Они тоже не могут. <...> Мы очень надеемся на новые партии оружия и на поставки более современного вооружения», - заявил глава украинской разведки.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что российские войска займут Бахмут уже в январе 2023 года.