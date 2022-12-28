Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов: «Главной новостью января будет взятие Бахмута»

Аргументы Недели → Политика 13+

28 декабря 2022, 12:32 Антон Николаев,

Апти Алаудинов. Фото: Telegram/t.me/AptiAlaudinovAKHMAT

Апти Алаудинов предположил, что российские войска займут Бахмут уже в январе 2023 года. Об этом он сказал в прямом эфире программы «60 минут», передает издание «Аргументы недели».

«Заявления Зеленского о том, что в Бахмуте сущий ад, свидетельствуют о том, что он там не был. Действительно, очень хорошо продвигаются наши подразделения. Некоторые люди могут подумать, что если мы подряд на нескольких эфирах говорим одно и то же, - что там ничего не меняется, - то я вам скажу, что ежедневно уничтожается большое количество противников, техники. Наши подразделения продвигаются вперед, потихоньку беря в оборот сам город. Считается, что Бахмут был очень хорошо укреплен. Там были доты, железобетонные сооружения. Считалось, что город взять невозможно. Сейчас наши подразделения доказывают, что для нас не являются препятствиями бетон, метал и т. д. Мы будем полагать, что главной новостью первого месяца Нового года будет взятие Бахмута и продвижение наших сил дальше».

Апти Алаудинов добавил, что руководство России не ставит задачу положить большое количество подразделений и бойцов, чтобы взять участок. Он отметил, что нет необходимости в спешке.