Политолог Суздальцев о падении ракеты в Белоруссии: «Украина хотела постращать Лукашенко?»

Аргументы Недели → Политика 13+

29 декабря 2022, 16:59 Антон Николаев,

президент Белоруссии Александр Лукашенко, Kremlin Pool/globallook.com

Андрей Суздальцев предполагает, что Киев хочет попугать президента Белоруссии Александра Лукашенко. По этой причине и произошло падение ракеты, которая, как утверждает Минобороны Белорусии, принадлежит Украине. Об этом он сказал изданию «Аргументы недели».

«Это ракета ПВО. Такая же ракета упала в Польше, что вызвало страшный скандал. Сказать, что это была ошибка операторов, то я думаю, что это невозможно. Полагаю, это был сознательный полет ракеты, чтобы она упала где-нибудь в Белорусии в таком месте, чтобы никого не задеть. Главная проблема - зачем? Спровоцировать Белоруссию на удар по Украине? Может быть, они хотели постращать Лукашенко?»

Между тем, Андрей Суздальцев уверен, что Белоруссия не станет принимать участия в специальной военной операции на Украине:

«Мы должны понимать, что белорусская армия без поддержки российской армии воевать не в силах. Я думаю, что Лукашенко не допустит вступления белорусской армии в СВО на Украине. Не нужно сбрасывать со счетов непростую политическую ситуацию в Белоруссии. Если будут жертвы, то это может вызвать взрыв в обществе. Но украинская сторона не исключает того, что белорусы при поддержке России могут вступить в СВО».

Напомним, что сегодня на территории Белорусии упала ракета. Министерство обороны страны утверждает, что ракета была выпущена украинским комплексом ПВО С-300.