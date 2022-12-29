Sputnik Беларусь сообщает, что на территории республики упала украинская ракета комплекса С-300

Днем в четверг, 29 декабря, появилась информация о том, что на территории Белоруссии упала украинская ракета С-300. Соответствующую информацию предоставило сегодня агентство Sputnik Беларусь.
Согласно последним данным, в период с 10.00 до 11.00 с украинской территории было зафиксировано падение ракеты комплекса С-300. Известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко был незамедлительно проинформирован о случившемся.
В настоящий момент группа специалистов, состоящая из сотрудников Следственного комитета и Министерства обороны республики, выясняет причины падения ракеты. Рассматриваются две ключевые версии: залет ракеты на белорусскую территорию, аналогичный недавнему инциденту в Польше или следствие работы систем ПВО Белоруссии.
Информации о пострадавших не поступало.