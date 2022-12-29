Правительство одобрило взаимное признание виз между РФ и Белоруссией

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29 декабря 2022, 11:43 Источник: Официальный интернет-портал правовой информации

правительство, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/ globallookpress.com

Утром в четверг, 29 декабря, стало известно, что правительство России одобрило соглашение о взаимном признании виз для въезда и пребывания на территориях Российской Федерации и Белоруссии.

Постановление к настоящему моменту опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе говорится, что одобряется соглашение между российским и белорусским правительствами о взаимном признании виз и по прочим вопросам, которые связаны с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на территории стран-участниц договора о создании Союзного государства, которое было подписано 19 июня 2020 года в Минске.