Правительство одобрило взаимное признание виз между РФ и Белоруссией

Утром в четверг, 29 декабря, стало известно, что правительство России одобрило соглашение о взаимном признании виз для въезда и пребывания на территориях Российской Федерации и Белоруссии.
Постановление к настоящему моменту опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
В документе говорится, что одобряется соглашение между российским и белорусским правительствами о взаимном признании виз и по прочим вопросам, которые связаны с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на территории стран-участниц договора о создании Союзного государства, которое было подписано 19 июня 2020 года в Минске.