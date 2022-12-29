Лавров заявил, что сложно ответить на вопрос, остались ли на Украине адекватные политики

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29 декабря 2022, 08:25 Источник: РИА "Новости"

глава МИД России Сергей Лавров, MFA Russia/globallook.com

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что сложно сказать, остались ли к настоящему моменту на Украине адекватные политики, с которыми можно было бы вести разговор.

Сергей Лавров отметил, что на данный вопрос сложно ответить, поскольку на Украине распространилась практика подавления инакомыслия, в стране проводятся бессудные расправы с несогласными.

Дипломат, отвечая на вопрос журналистов, есть ли сейчас в Киеве политическая сила или политик, с которым российская сторона готова была бы вести переговоры, а также может ли такая фигура появится в обозримом будущем, подчеркнул: "Поживем – увидим".