Лавров заявил, что сложно ответить на вопрос, остались ли на Украине адекватные политики

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что сложно сказать, остались ли к настоящему моменту на Украине адекватные политики, с которыми можно было бы вести разговор.
Сергей Лавров отметил, что на данный вопрос сложно ответить, поскольку на Украине распространилась практика подавления инакомыслия, в стране проводятся бессудные расправы с несогласными.
Дипломат, отвечая на вопрос журналистов, есть ли сейчас в Киеве политическая сила или политик, с которым российская сторона готова была бы вести переговоры, а также может ли такая фигура появится в обозримом будущем, подчеркнул: "Поживем – увидим".