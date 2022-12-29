Лавров заявил, что Россия не будет ни с кем разговаривать на основе предложенной Зеленским «формулы мира»

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29 декабря 2022, 07:55 Источник: РИА "Новости"

глава МИД России Сергей Лавров, MFA Russia / globallookpress.com

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страна не намерена ни с кем разговаривать на основе "формулы мира", предложенной президентом Украины Владимиром Зеленским.

Сергей Лавров назвал очевидным то, что Киев не готов к диалогу. По словам дипломата, Владимир Зеленский, выдвигая различные идеи и "формулы мира", лелеет иллюзию с помощью западных государств добиться вывода российских войск из Донбасса, Крыма, с Запорожья и Херсонщины, выплат репараций, а также явки РФ "с повинной в международные трибуналы".

Глава МИД подчеркнул, что Москва не отказывается от идеи решить конфликт дипломатическим путем, однако на вышеуказанных условиях разговаривать не будет.