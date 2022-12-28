Вице-канцлер МИД Эстонии Вольмер: исключение России из состава СБ ООН бесперспективно

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28 декабря 2022, 16:58

MFA Russia/ globallookpress.com

Идея властей Украины об исключении России из числа членов Совета Безопасности ООН сейчас не реализуема и бесперспективна. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой вице-канцлера МИД Эстонии Мярта Вольмера.

Он подчеркнул, что стран, которые бы считали эту меру возможной и необходимо, «по сути, нет». Только власти Украины мыслят иначе.



Таким образом, «рассмотрение вопроса об исключении РФ из СБ ООН» невозможно и бесперспективно.



Ранее сообщалось, что российская сторона начнет переговоры с украинской только после признания ее новых территорий.