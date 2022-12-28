«Народ обозлен, нервы на пределе»: русский житель Киева рассказал о состоянии украинцев

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28 декабря 2022, 17:23 Источник: Комсомольская правда

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В одном из Telegram-каналов русский житель Киева написал анонимное письмо. Он подробно рассказал о состоянии украинцев и о ситуации в городе. По его словам, пока что всё очень грустно.

«У нас все так же....одним словом, хреново! Свет дают по часам, очень мало и в основном ночью. Отопление практически на нуле. Дома сырость и холод. Первые лица области рекомендуют всем перебираться в село. Ага! А к кому? В селе сейчас и сарай не снимешь, если в нем печка стоит. К тому же, в наших краях, если ты на русском заговоришь, то тебе не то, что угол не сдадут, а объяснят, куда ты должен идти, сволочь москальская», – написал киевлянин.

Также автор отметил, что украинцы уже на стадии отчаяния. «Народ обозлен. У всех нервы на пределе. И терпение тоже. Самые упоротые накупили календарики и теперь дни вычеркивают: типа, надо продержаться девяносто дней до весны. Но у большинства уныние. Сначала держались на ненависти, мол, переможем! А сейчас уныние и опустошение. Если нас вообще без света оставят, то наступит отчаяние. Не представляю, что тогда будет», – продолжил автор.

Житель Киева также добавил: многие украинцы хотят, чтобы Зеленский пошёл на переговоры с Путиным. «Между собой всё чаще говорят, что лучше бы русские сразу по Банковой вдарили и всю команду вместе с Зелей угробили, тогда, глядишь, и на переговоры пошли бы. Всем же понятно, что Россию не победить. А сражаться с ней можно бесконечно», – написал киевлянин.