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Депутатов Госдумы призвали не постить свою «роскошь» в соцсетях

, 10:10 Источник: РБК

Депутатов Госдумы призвали не постить свою «роскошь» в соцсетях
ALEXEY BYCHKOV, globallookpress.com

Единороссы разработали кодекс публичного позиционирования для депутатов Государственной думы РФ от партии.

Среди 11 пунктов кодекса - рекомендация "не выкладывать в своих социальных сетях предметы роскоши, экзотические путешествия и рестораны — все то, что может сформировать представление как о «привилегированном классе» в глазах общественности".

Единороссам нужно "всегда помнить о том, что мнение лично о вас теперь — это мнение обо всей власти и всей партии". Один из пунктов - "категорически не писать в социальных сетях в неадекватном физическом и психическом состоянии".
Еще один пункт кодекса сформулирован так: "категорически не писать в социальных сетях в неадекватном физическом и психическом состоянии".

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