Меркель заявила, что реакция Запада на воссоединение Крыма с Россией была недостаточно жесткой и быстрой

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28 декабря 2022, 09:02 Источник: РИА Новости

Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель, фото: Georg Wendt/Global Look Press

Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что реакция Запада на воссоединение Крыма с Российской Федерацией в 2014 года была недостаточно жесткой и быстрой. Меркель ответила на вопросы итальянского еженедельника Sette по украинскому конфликту.

По мнению германского политика, Запад должен был быстрее реагировать на агрессивность России.

Указывая причины запуска газопровода "Северный поток — 2", Меркель обратила внимание на то, что разрешение на него запрашивала не Германия, а компании. Она объяснила, что отказ от "Северного потока-2" в сочетании с Минскими соглашениями только обострил бы отношения с Россией. "Энергетическая зависимость возникла, потому что из Голландии и Великобритании поступало меньше газа, а объемы его добычи в Норвегии были ограничены", - отметила германский политик.

Меркель напомнила об исключении России из "Большой восьмерки", о размещении сил НАТО в Прибалтике и о решении увеличить военные расходы стран Североатлантического альянса до двух процентов ВВП.

Меркель исключила своё участие в урегулировании конфликта на Украине.

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок 27 декабря заявила, что нормальные отношения Германии и нынешней России невозможны.