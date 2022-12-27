Глава германского МИД Анналена Бербок: с нынешней Россией нормальных отношений быть не может

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27 декабря 2022, 20:31 Источник: РИА Новости

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок. Фото: Annette Riedl/globallook.com

Нормальные отношения Германии и нынешней России невозможны. Об этом заявила во вторник в интервью телеканалу Digi 24 (Румыния) министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.

«Мы должны четко понимать: с этой Россией не может быть нормальных отношений», — заявила она. При этом глава внешнеполитического ведомства Германии подчеркнула, что Берлин продолжит политику ужесточения санкций в отношении России и всесторонней поддержки Украины.

Ранее полную поддержку Киева в военной, политической, экономической и гуманитарной сферах в разговоре с Владимиром Зеленским пообещала в разговоре с Владимиром Зеленским премьер-министр Италии Джорджа Мелони.