Премьер-министр Италии Джорджа Мелони пообещала Зеленскому всестороннюю поддержку и пригласила его в Рим

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27 декабря 2022, 20:08 Источник: ТАСС

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Фото: IMAGO/R4924_italyphotopress/globallook.com

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Украины Владимир Зеленский провели во вторник телефонный разговор. Об этом сообщила пресс-служба итальянского правительства.

Как следует из сообщения, Мелони выразила полную поддержку Украине - «в политическом, военном, экономическом и гуманитарном планах». Она также пообещала помощь в восстановлении энергетики Украины и послевоенной реконструкции страны и пригласила украинского президента в Рим.

В свою очередь, Владимир Зеленский поблагодарил итальянского премьера за всестороннюю поддержку и выделение Киеву 10 млн евро помощи.

«Джорджа Мелони сообщила о рассмотрении предоставления систем ПВО для защиты украинского неба. Обсудили формулу мира», - написал украинский президент в своем телеграм-канале по итогам переговоров.

Ранее в понедельник сообщалось о телефонном разговоре Зеленского с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.