В Швеции заявили о возможном скачке цен на нефть после решения России о запрете поставок в принявшие нефтяные санкции страны

Аргументы Недели → Политика 13+

28 декабря 2022, 08:37 Источник: РИА Новости

Zamir Usmanov/globallookpress.com

В Швеции аналитик банка Handelsbanken Кристиан Копфер заявил о возможном скачке цен на нефть после решения России запретить ее поставки в страны, которые ввели нефтяные санкции против РФ.

В интервью шведскому телеканалу SVT эксперт выразил мнение, что Швеции придется продолжать жить со значительно более высокими ценами, чем было привычно.

SVT передает, что на цены на топливо в Швеции влияют два фактора: курс кроны по отношению к доллару и базовая цена на сырье.

Нефтяные санкции западных стран против России вступили в силу 5 декабря 2022 года.

Президент РФ Владимир Путин 27 декабря подписал указ, предусматривающий ответные меры на установление потолка цен на российские нефть и нефтепродукты.

Согласно указу, с 1 февраля 2023 года Россия запрещает поставки нефти и нефтепродуктов юридическим и физлицам, если в контракте прописан потолок или применяется механизм установления предельной цены.