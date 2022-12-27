Путин своим указом запретил поставки российских нефти и нефтепродуктов всем, кто присоединился к потолку цен

Президент РФ Владимир Путин во вторник подписал указ, предусматривающий ответные меры на установление потолка цен на нефть и нефтепродукты, импортируемые из России.
Как следует из документа, с 1 февраля 2023 года Россия запрещает поставки нефти и нефтепродуктов юридическим и физическим лицам, если в контракте прописан потолок или применяется механизм установления предельной цены.
При этом указ предусматривает возможность поставок в страны, которые присоединились к потолку цен, но только на условиях «специального решения» президента Российской Федерации.
Мониторинг за соблюдением указа возложен на Министерство энергетики РФ.
Потолок цен на российскую нефть в размере 60 долларов за баррель был согласован странами ЕС в начале декабря.