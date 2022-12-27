Путин своим указом запретил поставки российских нефти и нефтепродуктов всем, кто присоединился к потолку цен

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27 декабря 2022, 19:42 Источник: ТАСС

Президент РФ Владимир Путин, фото с сайта Кремля.

Президент РФ Владимир Путин во вторник подписал указ, предусматривающий ответные меры на установление потолка цен на нефть и нефтепродукты, импортируемые из России.

Как следует из документа, с 1 февраля 2023 года Россия запрещает поставки нефти и нефтепродуктов юридическим и физическим лицам, если в контракте прописан потолок или применяется механизм установления предельной цены.

При этом указ предусматривает возможность поставок в страны, которые присоединились к потолку цен, но только на условиях «специального решения» президента Российской Федерации.

Мониторинг за соблюдением указа возложен на Министерство энергетики РФ.

Потолок цен на российскую нефть в размере 60 долларов за баррель был согласован странами ЕС в начале декабря.