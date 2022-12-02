ЕС официально подтвердил принятие решения о введении потолка цен на поставляемую из России нефть

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2 декабря 2022, 21:39 Источник: ТАСС

Philipp von Ditfurth / globallookpress.com

Чешское председательство в Совете Европейского союза в пятницу заявило о принятии послами 27 стран европейского объединения решения о введении потолка цен на поставляемую российскую нефть морским путем.

Евросоюз согласовал потолок в 60 долларов за баррель. Решение о введении потолка цен на нефть из России должно быть официально утверждено в выходные, и оно начнет действовать после публикации в Официальном журнале ЕС, - передает ТАСС.

Утверждение происходит без дополнительного обсуждения.

Группа семи, которая была инициатором введения потолка цен на российскую нефть намерена ввести его в понедельник 5 декабря.

Крупнейшая польская нефтеперерабатывающая компания Orlen подала заявку в российскую компанию "Транснефть" на поставку трех миллионов тонн нефти по нефтепроводу "Дружба" в 2023 году.