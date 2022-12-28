Бывший канцлер Германии Ангела Меркель исключила своё участие в урегулировании конфликта на Украине

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28 декабря 2022, 07:43 Источник: РИА Новости

Ангела Меркель, Sven Hoppe/dpa

Бывший канцлер Федеративной Республики Германия Ангела Меркель призналась, что не знает, как может закончится конфликт на Украине, но возможность своего участия в урегулирования ситуации исключила.

В интервью итальянскому еженедельнику Sette Меркель заявила, что вопрос о ее участии в урегулировании украинского конфликта не ставится.

Германский политик отметила, что войны заканчиваются за столом переговоров, и, по ее мнению, украинский конфликт однажды закончится переговорами.

В то же время Ангела Меркель указала, что есть различия между "вынужденным миром" и "открытым и дружеским разговором". По ее признанию, вынужденного мира она не хочет.

Меркель рассказала, что являясь канцлером ФРГ она принимала решения в отношении России и Украины, руководствуясь логикой, которая и сейчас представляется ей разумной.

Она подчеркнула: "Речь шла о попытке предотвратить войну, подобную нынешней. То, что это не получилось, не означает, что попытка была ошибочной".

Ангела Меркель подтвердила свою оценку Минских соглашений, которую она высказала недавно в интервью Die Zeit. Она заявила, что Украина в 2014-2015 годах была не такой, как сегодня, а Минские соглашения 2014 года представляли собой попытку дать время этой стране, и Киев использовал это драгоценное время, чтобы стать сильнее. Эти слова бывшего канцлера ФРГ о том, что Минские соглашения не собирался никто исполнять, стали неожиданными для президента РФ Владимира Путина.