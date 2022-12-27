Политолог Светов: ради привлечения внимания Зеленский продолжит назначать на государственные должности эпатажных людей

Аргументы Недели → Политика 13+

27 декабря 2022, 22:57 Источник: Подмосковье сегодня

President Of Ukraine / https://www.globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский, будучи в прошлом работником сферы шоу-бизнеса, принес в свою политику уловки из прошлой профессии. Одной из них является назначение на государственные должности эпатажных и странных людей ради привлечения всеобщего внимания. Об этом во время беседы с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» рассказал политолог Юрий Светов.

Согласно словам специалиста, схема украинского президента довольно успешно работает в настоящее время. Он приводит в пример историю со скандальным послом в Германии, который оскорбил бундеспрезидента ФРГ Франк-Вальтера Штайнмайера, в итоге добившись того, что немецкий политик «приехал на поклон в Киев».

Как отметил Светов, Зеленский продолжит применять «технологию скандала» и эпатажа до тех пор, пока она работает и дает результаты.