Кадыров сообщил, что в последние дни ВСУ несут большие потери в живой силе и технике

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27 декабря 2022, 23:24 Источник: Telegram Рамзана Кадырова

Рамзан Кадыров. Фото: Telegram/t.me/RKadyrov_95

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил во вторник о больших потерях украинской армии в последние несколько дней. Об этом он написал в своем телеграм-канале. По его словам, спецоперация на Донбассе идет «по плану».

«Выполнение оперативных задач идет планомерно и неспешно, за счет чего удается значительно снизить ущерб личному составу», - написал он.

При этом для украинских и «натовских» войск последние дни, по словам Кадырова, выдались «крайне насыщенными» неприятными событиями.

«Наш враг несет большие потери в живой силе и технике, оставшаяся часть попросту деморализована», - рассказал Кадыров, отметив, что попытки восполнить потери плохо обученными новобранцами не имеют успеха.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский собирал во вторник Ставку верховного главнокомандующего.