Депутат Журова заявила, что миротворцем станет тот, кто убедит Зеленского принять условия России для переговоров

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27 декабря 2022, 14:55 Источник: Lenta.ru

депутат Светлана Журова, Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

Председатель комитета Государственной думы по международным делам Светлана Журова заявила, что тот, кто убедит власти Украины принять условия Российской Федерации для переговоров, станет миротворцем.

Светлана Журова напомнила, что ранее не увенчались успехом несколько попыток усадить Киев за стол переговоров со стороны президента Франции Эммануэля Макрона и главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Депутат обратила внимание на то, что Москва готова к возобновлению диалога, но украинские власти выдвигают неприемлемые требования. Журова заметила, что в итоге тот, кто убедит Киев принять условия российского руководства, будет миротворцем.