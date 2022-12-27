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Глава комитета ГД по международным делам Слуцкий: Украина по-прежнему не готова вести переговоры о мире

, 13:57

Глава комитета ГД по международным делам Слуцкий: Украина по-прежнему не готова вести переговоры о мире
Леонид Слуцкий, Russian State Duma/ globallookpress.com

Украина по-прежнему не готова к переговорам с Россией, в том числе на площадке ООН. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого.

Он заявил, что высказывания представителей Украины о мире являются «дымовой завесой». На самом деле в стране не готовы к нему.

Слуцкий также подчеркнул, что Киев принял решение о выходе из стамбульского переговорного процесса, что говорит о нежелании останавливать конфликт.

Ранее сообщалось, что посольство РФ разберется со случаями незаконной продажи имущества россиян в Германии.

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