Украина по-прежнему не готова к переговорам с Россией, в том числе на площадке ООН. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого.
Он заявил, что высказывания представителей Украины о мире являются «дымовой завесой». На самом деле в стране не готовы к нему.
Слуцкий также подчеркнул, что Киев принял решение о выходе из стамбульского переговорного процесса, что говорит о нежелании останавливать конфликт.
Ранее сообщалось, что посольство РФ разберется со случаями незаконной продажи имущества россиян в Германии.
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