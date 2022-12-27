Французы не одобрили идею Киева исключить Россию из СБ ООН

Аргументы Недели → Политика 13+

27 декабря 2022, 11:29 Источник: Московский Комсомолец

flickr.com

Идея Киева исключить Россию из ООН не понравилась читателям авторитетной французской газеты Le Parisien.

В комментариях они раскритиковали это предложение. «Требовать исключения страны из ООН — типичная эксцентричность, исходящая от режима, который сам заслуживает выдворения из этой организации», — написал один из пользователей.

Многие французы поддержали этот комментарий. Другие жители Франции также заявили, что убрать Россию из ООН просто невозможно.

Напомним, что МИД Украины потребовал исключить Россию из ООН и лишить ее статуса постоянного члена Совбеза. Украинская сторона утверждает, что действия РФ «противоположны понятию «миролюбие», а также ставится под сомнение легитимность пребывания РФ в ООН.