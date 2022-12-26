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Песков заявил, что с реализацией зерновой сделки есть проблема, хотя имеются и достижения

, 19:09 Источник: РИА Новости

Песков заявил, что с реализацией зерновой сделки есть проблема, хотя имеются и достижения
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, фото с сайта kremlin.ru

В реализации зерновой сделки, достигнутой осенью в Стамбуле, имеются проблемы. Об этом заявил в эфире «Первого канала» в понедельник официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Пока в полной степени проблема не решена, хотя есть существенное достижение. Но еще предстоит кое-чего сделать», - сказал пресс-секретарь президента РФ.

Какого рода эта проблемы, он пояснять не стал. Отметил только, что усилия для реализации сделки прилагают Россия, Турция и ООН.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с молодежью Эрзурума говорил, что у него с Владимиром Путиным существует единство взглядов по экспорту российского продовольствия в рамках зерновой сделки.

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