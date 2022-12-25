Эрдоган рассказал о единой с Путиным точке зрения в вопросе поставок российского продовольствия в страны Африки, а не в Европу

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25 декабря 2022, 21:36 Источник: ТАСС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Фото:IMAGO/Turkish presidency apaima/globallook.com

Турция разделяет точку зрения российского руководства в том, что касается поставок продовольствия по зерновому коридору в Черном море: оно должно в первую очередь направляться в страны Африки. Об этом в ходе встречи с турецкой молодежью в городе Эрзуруме в воскресенье говорил Реджеп Тайип Эрдоган.

«К сожалению, в российско-украинское противостояние Запад внес лишь провокационные элементы», - заявил турецкий лидер и рассказал о своих контактах с Путиным в контексте зерновой сделки.

По его словам, российский президент предложил сосредоточиться на Африке, а не на Европе при поставках зерна и выразил готовность предоставить его бесплатно.

«Мы в ответ сказали: "Давайте мы переработаем зерно, которое вы пришлете, в муку на наших мельницах и отправим ее в страны Африки"», - рассказал Эрдоган.

Ранее сообщалось, что Эрдоган и Путин договорились отправлять зерно в нуждающиеся страны бесплатно.