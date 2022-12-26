Токаев: роль русского языка не может подвергаться сомнению

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26 декабря 2022, 16:52

Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Казахстана оценил значимую роль русского языка для СНГ. Об этом Токаев заявил во время неформального саммита в Санкт-Петербурге.

«Роль русского языка ... не может подвергаться какому-либо сомнению», - сказал Касым-Жомарт Токаев, отметив, что большое значение для СНГ имеет сотрудничество в культурно-гуманитарной сфере.

Президент Казахстана подчеркнул, что присвоение Петербургу статуса культурной столицы СНГ в 2023 году укрепит связи между странами Содружества.

Напомним, что в 26 декабря в Петербурге проходит неформальный саммит стран СНГ.