Токаев: роль русского языка не может подвергаться сомнению

Президент Казахстана оценил значимую роль русского языка для СНГ. Об этом Токаев заявил во время неформального саммита в Санкт-Петербурге.
«Роль русского языка ... не может подвергаться какому-либо сомнению», - сказал Касым-Жомарт Токаев, отметив, что большое значение для СНГ имеет сотрудничество в культурно-гуманитарной сфере.
Президент Казахстана подчеркнул, что присвоение Петербургу статуса культурной столицы СНГ в 2023 году укрепит связи между странами Содружества.
Напомним, что в 26 декабря в Петербурге проходит неформальный саммит стран СНГ.