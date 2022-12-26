РИА Новости: Путин встречает лидеров стран СНГ перед предстоящим саммитом в Петербурге

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26 декабря 2022, 15:53 Источник: РИА Новости

Главы стран СНГ в Астане, Kazakhstan President Office/via Global Look Press

Владимир Путин встречает глав стран СНГ в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА Новости.

В Президентской библиотеке в Санкт-Петербурге пройдет неформальный саммит стран СНГ. Встреча организована по инициативе Владимира Путина. Как передает корреспондент агентства, российский лидер встречает прибывающих коллег.

Так, участие в саммите примут президенты Белоруссии, Азербайджана, Казахстана, Таджикистана, Киргизии, Туркменистана, Узбекистана, а также премьер-министр Армении.

Отмечается, что лидеры соответствующих стран подведут итоги уходящего года и обсудят перспективы дальнейшего сотрудничества.

Ранее сообщалось, что трехсторонней встречи Путина с премьером Армении и президентом Азербайджана во время предстоящего саммита не ожидается.