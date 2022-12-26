Песков: Россия и США так далеко зашли во взаимной недружественности, что сторонам сейчас «не до поздравлений»

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26 декабря 2022, 12:50 Источник: РИА "Новости"

пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Kremlin Pool/Global Look Press

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в понедельник, 26 декабря, что Москва и Вашингтон сегодня настолько далеко зашли в недружественности, что им уже "не до новогодних поздравлений".

Дмитрий Песков, отвечая на вопрос представителей средств массовой информации, планирует ли Владимир Путин поздравить американского коллегу Джо Байдена в Новым годом, заявил, что Россия и США к настоящему моменту настолько глубоко зашли во взаимной недружественности, что сторонам "не до поздравлений".

На уточняющий вопрос журналистов, относится ли такая позиция ко всем недружественным государствам, пресс-секретарь российского лидера уточнил, что не может сказать точно.