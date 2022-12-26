Руководитель ГУР Украины Буданов заявил, что Арестович проходил службу в военной разведке страны

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26 декабря 2022, 12:06 Источник: РИА "Новости"

советник офиса президента Украины Алексей Арестович, кадр из видео в YouTube

Руководитель главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в понедельник сообщил, что Алексей Арестович – советник главы офиса президента Владимира Зеленского – проходил службу в разведке.

Кирилл Буданов в рамках разговора с представителями средств массовой информации отметил, что, насколько он помнит, Алексей Арестович "когда-то проходил службу" в украинской разведке.

По словам руководителя ГУР Минобороны Украины, это было давно и необходимо поднять данные, чтобы уточнить информацию.