Арестович и его политические манипуляции ​ на YouTube под видом психолога

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26 декабря 2022, 07:58 Рамиль Гарифуллин, доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук.

Алексей Арестович / Office of the President of Ukraine / https://commons.wikimedia.org

Меня, как психолога спрашивают о том, как я оцениваю Арестовича, выступающего перед россиянами на ютубе?​

Казалось бы, Арестович отвечает ​ на различные вопросы по психологическим проблемам.​

Необходимо признать, что выступления Арестовича ​ - это манипуляции россиянами в ютубе. Этот украинский политик и чиновник формирует симпатию​ к себе на основании интереса обывателей к психологии. Главное не в психологии! Главное - косвенное и скрытое формирование симпатии​ ​ к Арестовичу​ с помощью его выступлений по психологии и философии. Моника Левински , пожалуй, тоже имела бы мощную мировую популярность как психолога-сексолога, если бы во времена пика ее ​ славы был ютуб и она вела бы на нём канал по мужской сексологии. Мой намёк, надеюсь, понятен.​

Если бы, у Арестовича не было популярности, как украинского чиновника и политика, то им как психологом, мало бы кто интересовался. Я, о нём ничего до СВО не знал и не слышал.​

Анализ комментариев зрителей и самих выступлений Арестовича на ютубе показал, что несмотря на то, что там нет разговора о проблемах, вызванных современной ситуацией вокруг Украины и России, все равно, косвенно его выступления воспринимаются зрителями, ​ как речи политика, а не психолога.

Таким образом, даже такие ​ выступления Арестовича - это политика и пропаганда замаскированная под занимательную психологию.​

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