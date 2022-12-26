Арестович и его политические манипуляции ​ на YouTube под видом психолога

Меня, как психолога спрашивают о том, как я оцениваю Арестовича, выступающего перед россиянами на ютубе?
Казалось бы, Арестович отвечает на различные вопросы по психологическим проблемам.
Необходимо признать, что выступления Арестовича - это манипуляции россиянами в ютубе. Этот украинский политик и чиновник формирует симпатию к себе на основании интереса обывателей к психологии. Главное не в психологии! Главное - косвенное и скрытое формирование симпатии к Арестовичу с помощью его выступлений по психологии и философии. Моника Левински , пожалуй, тоже имела бы мощную мировую популярность как психолога-сексолога, если бы во времена пика ее славы был ютуб и она вела бы на нём канал по мужской сексологии. Мой намёк, надеюсь, понятен.
Если бы, у Арестовича не было популярности, как украинского чиновника и политика, то им как психологом, мало бы кто интересовался. Я, о нём ничего до СВО не знал и не слышал.
Анализ комментариев зрителей и самих выступлений Арестовича на ютубе показал, что несмотря на то, что там нет разговора о проблемах, вызванных современной ситуацией вокруг Украины и России, все равно, косвенно его выступления воспринимаются зрителями, как речи политика, а не психолога.
Таким образом, даже такие выступления Арестовича - это политика и пропаганда замаскированная под занимательную психологию.
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