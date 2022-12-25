Спикер украинской Восточной группы войск Череватый сообщил о готовящемся российском наступлении на Лиманском направлении

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25 декабря 2022, 23:06

Российский солдат. Фото: Komsomolskaya Pravda/globallook.com

В дополнение к атакам в районе Бахмута (Артемовска) и Авдеевки российские вооруженные силы намерены предпринять наступление на Лиманском направлении. Об этом заявил в эфире украинского телемарафона в воскресенье спикер Восточной группы войск украинской армии Сергей Череватый.

По его словам, ВСУ будут стремиться к тому, чтобы сорвать наступление. Выбрана тактика постоянного воздействия на российские войска с помощью всех видов вооружений — с тем, чтобы не дать им передышки.

В свою очередь, министерство обороны РФ в сводке от 25 декабря сообщило, что на Красно-Лиманском направлении «огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение двум ротным тактическим группам ВСУ в районе населенного пункта Терны Донецкой народной республики».