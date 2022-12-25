Захарова заявила о росте антисемитизма в США, к которому привели «эксперименты либеральной демократии над человеком»

Аргументы Недели → Политика 13+

25 декабря 2022, 20:41 Источник: Telegram Марии Захаровой

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, MFA Russia/globallook.com

Росту антисемитизма в США посвятила свой комментарий официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее мнению, причиной явления стали «эксперименты либеральной демократии над человеком» и западная диктатура. Об этом она написала в своем телеграм-канале.

Захарова ссслалась на публикацию издания The Hill, которое написало, что США становятся «все более антисемитской страной», обвинив в этом социальные сети.

По мнению представительницы МИД РФ, дело не в соцсетях, а в «экспериментах либеральной демократии над человеком и в западной диктатуре».

«Та легкость, с которой практикуется «культура отмены» в отношении целых народов (русские, китайцы, венесуэльцы, иранцы), создала питательную почву и для роста антисемитизма», - считает дипломат.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Запад в 2014 году поддержал неонацистский переворот в Киеве, направленный на отмену всего русского в Украине.