Роскомнадзор заблокировал новый сайт телеканала «Дождь» из-за распространения фейков о СВО

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24 декабря 2022, 15:49 Источник: ТАСС

фото: pixabay.com

Роскомнадзор заблокировал новый сайт признанного в России СМИ-иностранным агентом телеканала "Дождь" из-за распространения фейков о специальной военной операции РФ на Украине.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора в субботу приводит сообщение ведомства: "Роскомнадзор заблокировал новый домен телеканала "Дождь" (признан в РФ СМИ-иноагентом) на постоянной основе из-за распространения запрещенной информации, в частности фейков о специальной военной операции (СВО) на Украине". Телеканал "Дождь" наделал много шума в Латвии. В этой прибалтийской стране "Дождь" лишили лицензии.