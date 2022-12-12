Глава МИД Латвии Ринкевич разъяснил иностранным коллегам, почему закрыли телеканал «Дождь»*

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12 декабря 2022, 19:49 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: Global Look Press

Много шума наделал телеканал "Дождь"* в Латвии. Вернее, то, что его лишили лицензии. Почему же закрыли телеканал? Вопросы сыпятся на голову главы МИД Латвии Эдгарса Ринкевича, как горох, да и не только в Латвии.

Вот и решил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич разъяснить всем, и иностранным коллегам тоже, почему же закрыли телеканал "Дождь".

"Все живущие в Латвии обязаны соблюдать законы! Решение Латвии о лишении лицензии телеканала "Дождь" было основано на осознании того, что в условиях российской пропаганды необходимо дать возможность тем СМИ, которые могут предложить альтернативное мнение, объективную информацию о происходящем. Латвийский совет по электронным СМИ принял решение на основании закона, и является независимым учреждением. Телеканал "Дождь" может обжаловать это решение в административном суде", - заявил г-н Ринкевич.

Конкретно почему же закрыли телеканал "Дождь"? Глава МИД Латвии отделался общими словами: "Латвия является открытым и демократическим обществом, которое понимает важность свободы слова и СМИ, но в тоже время обязаны соблюдать законы".

Общие слова на публику.

О какой демократии и свободе слова идет речь, когда практически все русскоязычные каналы, сайты закрыты в Латвии! Для чего? А чтобы не было с чем сравнивать информацию о происходящим на Украине. Если окунуться в латышские СМИ, то там информация одна - "украинцы победили уже Россию, русские солдаты отступают, а вся "оккупированная" территория РФ уже возвращена Украине". Совершенно серьезно! Как тут не вспомнить газетенку "Тевия" (Отечество), которая выходила в Латвии во время ВОВ, когда всю страну захватил Адольф Гитлер - Красная Армия уже освобождала Европу, а "Тевия" писала, что солдаты рейха "зашли" в Москву... Ничего не меняется!

О какой демократии идет речь, когда журналистов, которые высказывают иное мнение, чем у Нацблока, штрафуют на огромные деньги, сажают в тюрьму, проводят обыски. Далеко ходить не надо - латвийский журналист, который высказал иное мнение о спецоперации чем принято у Нацблока, Владимир Линдерман, оказался в застенках...

О какой демократии идет речь, если пикет нацистов о сносе памятника Освободителям Риги от немецких захватчиков, разрешили моментально, а акции протеста против сноса этого же памятника запретили!

О какой демократии идет речь, если в Латвии существует институт неграждан, которые ущемлены в правах!

И это только мизерная часть всех нарушений демократии и свободы слова!

Но голубая дипломатия Латвии рапортует публично - врет на голубом глазу.

Телеканал "Дождь" закрыт по причине страха - латвийские власти считают его "агентом Кремля". Вот такая информация долетела до моих ушей от хорошего источника в Латвии...И я склонна в это поверить, зная латвийских чиновников.

*Признан в России СМИ-иноагентом.