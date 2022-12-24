Прямую линию Кадырова впервые будут транслировать на трех языках: русском, английском и арабском

Прямая линия чеченского лидера Рамзана Кадырова, которая пройдет на следующей неделе в четверг, впервые будет транслироваться сразу на трех языках. Об этом сообщил телеграм-канал местной гостелерадиокомпании «Грозный».
Как следует из сообщения, трансляция пройдет на русском, английском и арабском языках.
Ранее тот же телеграм-канал, анонсируя прямую линию Кадырова, сообщал, что вопрос главе региона сможет задать любой желающий. Темы предстоящего разговора очерчены следующие: «спецоперация на Украине, внутренняя и внешняя политика, перспективы развития страны и региона, решение вопросов населения».