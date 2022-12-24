Прямую линию Кадырова впервые будут транслировать на трех языках: русском, английском и арабском

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24 декабря 2022, 15:19 Источник: ЧГТРК "Грозный"

Рамзан Кадыров. Фото с сайта главы Чечни.

Прямая линия чеченского лидера Рамзана Кадырова, которая пройдет на следующей неделе в четверг, впервые будет транслироваться сразу на трех языках. Об этом сообщил телеграм-канал местной гостелерадиокомпании «Грозный».

Как следует из сообщения, трансляция пройдет на русском, английском и арабском языках.

Ранее тот же телеграм-канал, анонсируя прямую линию Кадырова, сообщал, что вопрос главе региона сможет задать любой желающий. Темы предстоящего разговора очерчены следующие: «спецоперация на Украине, внутренняя и внешняя политика, перспективы развития страны и региона, решение вопросов населения».