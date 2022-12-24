Чеченский лидер Рамзан Кадыров проведет прямую линию 29 декабря

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24 декабря 2022, 12:53

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, Ministry of Culture Russia / globallookpress.com

Руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров в четверг, 29 декабря, проведет прямую линию. Соответствующий видеоанонс появился в Telegram-канале ЧГТРК «Грозный».

Согласно информации, представленной в TG-канале, жители Чечни получат возможность задать вопрос Кадырову. Также в рамках прямой линии политический деятель пообщается с журналистами.

Ранее на текущей неделе Рамзан Кадыров сообщил, что чеченские бойцы, задействованные в российской специальной военной операции, зачищают от противника расположенный на территории Донбасса Соледар. По словам Кадырова, силовики из республики освобождают в городе квартал за кварталом.